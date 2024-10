Colégio Militar em Rio Branco está com inscrições abertas para vagas no 6º Ano e 1ª Série

O Colégio Militar Dom Pedro II, em Rio Branco, está com inscrições abertas até esta quinta-feira (10), no processo seletivo para o ano letivo de 2025, com vagas no 6º Ano do Ensino Fundamental e 1ª Série do Ensino Médio.

Para participar, é preciso preencher um formulário, informando o nome completo do candidato, sexo, data de nascimento, naturalidade, dados dos documentos oficiais, como RG e CPF, além do endereço completo, escola de origem, número de telefone e dados do responsável.

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial, serão disponibilizadas 120 vagas para o 6º Ano do Ensino Fundamental, no turno vespertino. Já para 1ª Série do Ensino Médio, serão oferecidas 15 vagas para a turma da manhã.

Entre as condições para participar do processo seletivo, ter concluído ou estar cursando em 2024, o 5º ano do ensino fundamental I, ou o 9º ano do fundamental II, ter menos de 12 anos e completar 10, até 31 de março do ano que vem, ou menos de 16 anos e completar 14, até a mesma data.

Além disso, é preciso não ter sido excluído disciplinarmente de qualquer escola, e ser portador de documento oficial de identificação com foto recente e com assinatura, até o prazo de validade do órgão expedidor.

Além das instruções on-line, os interessados também podem realizar o ato presencialmente, das 08h às 17h, no próprio colégio, localizado na Rua Nonato Corrêa Lima, no Loteamento Santo Afonso, e preencher o requerimento.

Leia Aqui o edital completo.