Com 52,37% de votos, Carlinhos do Pedalo é eleito novo prefeito de Brasiléia, na fronteira do Acre

No final da tarde deste domingo (6), Brasiléia, no interior do Acre, conheceu seu novo prefeito após meses de campanha. O candidato Carlinhos do Pelado, do Progressistas foi eleito com 52,37% dos votos, derrotando sua principal adversária, Leila Galvão, do partido MDB, que alcançou 47,63% de apoio nas urnas.

Leila Galvão, já foi prefeita de Brasileia por dois mandatos, entre 2005 e 2012, além disso, também foi eleita deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em 2014.

Nas eleições deste ano, ela contou com o apoio de políticos como os deputados estaduais Edvaldo Magalhães, Maria Antônia, Fagner Calegário, Tanizio Sá, Antônia Sales, André Vale, e os deputados federais Eduardo Velloso, Antônia Lúcia e Socorro Neri.

Já Carlinhos do Pelado, atual vice-prefeito do município, se tornou candidato após a desistência de Suly Guimarães, e contou com o apoio da prefeita Fernanda Hassem. Outros nomes que manifestaram apoio a Carlinhos foram o deputado estadual Nicolau Júnior, o deputado federal Tadeu Hassem, e o secretário estadual de Governo, Luiz Calixto.