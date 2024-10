Com mutirão, campanha de vacinação contra gripe encerra neste sábado; veja locais

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) recebeu um reforço para o estoque de vacina contra a gripe, com campanha que encerra neste sábado (26).

O Acre recebeu mais de 250 mil doses e a campanha tem como objetivo proteger a população e garantir uma ampla cobertura vacinal, especialmente nos grupos prioritários.

A campanha, coordenada pelo Ministério da Saúde, busca proteger principalmente crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades, mas neste ano, devido às condições climáticas da região, a vacinação foi antecipada e está aberta para todos os públicos, mesmo para aqueles que não fazem parte dos grupos prioritários. A vacina contra a gripe (influenza) pode ser administrada em crianças a partir dos 6 meses de idade.

Em Rio Branco, um mutirão acontece neste sábado (26) com postos de atendimento em supermercados, na loja Havan, no Via Verde Shopping até às 20h.

O Ministério da Saúde investiu mais de R$ 112 milhões para adquirir 6,5 milhões de doses da vacina trivalente, que protege

contra as três principais cepas do vírus em circulação no Brasil. Até o momento, mais de 1,16 milhão de doses já foram aplicadas na Região Norte, garantindo a imunização de uma parte significativa da população, e o Acre segue empenhado em garantir que mais pessoas estejam protegidas antes do fim da campanha.