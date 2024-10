Conheça cover brasileiro de Bruno Mars, que irá em 14 shows do cantor

Após sete anos dedicados à arte de homenagear o cantor Bruno Mars, o brasileiro Johnny Matos, cover do artista, comprou ingressos para 14 apresentações do artista na turnê brasileira deste ano, com o intuito de conhecer o seu ídolo.

A história do maranhense com a estrela começou em 2017, quando, despretensiosamente, ele decidiu ir a um show do cantor no Brasil vestido como ele e acabou sendo comparado com Mars pelo público presente.

Um vídeo desse momento viralizou na internet, abrindo as portas para sua carreira como intérprete do cantor. Desde então, Johnny desenvolveu o projeto “Mars Experience”, que já percorreu diversas cidades no Brasil, oferecendo uma experiência musical e dançante com os maiores sucessos de Bruno Mars.

Johnny Matos, que começou apenas dublando as músicas do artista americano, aprimorou seu show em três fases: dublagem, coreografias e, por fim, a combinação de canto ao vivo com uma banda completa. Ao longo de sete anos de estrada, Johnny já realizou mais de 150 shows e acumulou mais

de 40 milhões de visualizações nas redes sociais.

“Estarei em quase todos os shows! Estou muito animado para assistir a todos esses shows e aplaudir meu ídolo orgulhosamente”, diz Matos, esperançoso com a possibilidade de conhecer o ídolo

que transformou sua vida.

No ano passado, o cover chegou muito perto de realizar esse sonho, quando conheceu a banda de Bruno Mars, mas devido a conflitos de agenda, o encontro com o cantor não aconteceu. “Foi emocionante conhecer a banda, e ainda sonho com o momento de apertar a mão do Bruno Mars e agradecer por tudo”, confessa. Veja fotos do cover brasileiro de Bruno Mars na galeria acima.

Em sua quarta passagem, a voz de “24K Magic” e “Treasure” passa por cinco cidades brasileiras e fará um total de 14 apresentações. Nesta terça-feira (1º), o artista ainda fará uma apresentação beneficente em apoio ao Rio Grande do Sul, afetado pelas fortes chuvas no final de abril.