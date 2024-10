ContilNet é alvo de fake news envolvendo a candidata Jéssica Sales; veja nota de esclarecimento

O site de notícias ContilNet foi alvo de uma fake news neste domingo (06), primeiro turno das eleições 2024.

Na imagem alterada digitalmente, é afirmado que a candidata à prefeitura de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales teve sua casa invadida por uma operação da Polícia Federal.

No texto da imagem, a candidata ainda é acusada de comprar votos e o vazamento de um “suposto vídeo comprometedor”, em que seu coordenador de campanha aparece carregando quantias de dinheiro.

Nota de esclarecimento da redação:

A redação do site ContilNet Notícias repudia toda e qualquer veiculação de notícias falsas, principalmente, em um dia tão importante para a democracia do país, como o dia das eleições.

Ainda afirmamos nosso compromisso com a verdade e a apuração de fatos em nossos textos jornalísticos. Reiteramos, ainda, como não temos nada a afirmar sobre nenhum “fato escandaloso” – como está presente no texto da notícia falsa – sobre a candidata Jéssica Sales, de Cruzeiro do Sul.

Agradecemos a leitura e compreensão de todos,

Da Redação