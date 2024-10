Copa Brasília Sub-20 tem jogos equilibrados na 2ª rodada

A Copa Brasília Sub-20 teve sua segunda rodada disputada no último final de semana. Todas as partidas tiveram muito equilíbrio, e dessa vez a rodada teve poucos gols, apenas seis gols em quatro jogos.

O Brasiliense, que teve seu primeiro jogo adiado, estreou na competição, e fará o jogo da primeira rodada na próxima quarta-feira (30/10), na Boca do Jacaré.

Gama 0 x 1 Capital

Após vencerem na primeira rodada, as equipes voltaram a campo em busca de mais uma vitória, e o Capital levou a melhor. Após um primeiro tempo equilibrado, os visitantes conquistaram a vitória aos 25 minutos, com gol de Lorran, que já havia marcado na primeira partida, e mantiveram os 100% de aproveitamento no campeonato

Cartões:

Amarelos: Pedro Lucas (Gama) e Gabriel Santos, Pedro Filipe, Gustavinho, Caleb e Rafael Murilo (Capital)

Paranoá 0 x 1 Samambaia

Em jogo disputado na Chapadinha, em Brazlândia, o Samambaia foi melhor e conseguiu a sua primeira vitória na competição. O gol da vitória saiu ainda no primeiro tempo, aos 24 minutos, e foi um golaço. Filipe Guedes acertou um chute espetacular de longe, no ângulo, indefensável.

As duas equipes ficaram com um jogador a menos, e no fim o goleiro Marcus Vynícios se destacou com boas defesas, e garantiu a primeira vitória do Samambaia no campeonato

Cartões:

Amarelos: Caio e Brayan (Paranoá) e Renan, Landim, Lorhan, Mina, Marcus Vynícius e Eric (Samambaia)

Vermelhos: Caio Gabriel (Paranoá) e Lorhan (vermelho direto)

Real Brasília 2 x 2 Brasiliense

O Brasiliense estreou na competição com um empate contra o Real Brasília, fora de casa. O jogo foi o mais movimentado da rodada, o Jacaré abriu dois a zero ainda no primeiro tempo.

Aos dois minutos, Rony aproveitou o rebote e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, o Brasiliense fez o segundo com Kersul, porém, o Real Brasília descontou pouco depois com João Victor. E quando parecia que o Brasiliense iria estrear com vitória, o Real Brasília conseguiu o seu gol em um dos últimos lances do jogo, com o zagueiro Maksuel, e garantiu o empate.

Cartões:

Amarelos: Gabriel Oliveira (Real Brasília) e Ibson e Lucena (Brasiliense)

Luziânia 0 x 0 Canaã

No único jogo sem gols da rodada, o Luziânia, que fez sua estreia na competição, empatou com o Canaã, que havia vencido na primeira rodada, no Bezerrão.

Os visitantes foram melhores e tiveram boas chances no ataque, mas paravam sempre em boas defesas do goleiro Chapa.

Cartões:

Amarelos: Diogo Gomes, Adriel, Pierre, Ruan Riquelme e Paulo Henrique (Luziânia) e Arthur Alves, Marlon e Emerson Santos (Canaã)

Confira a próxima rodada da competição, que acontece no próximo final de semana:

Capital x Paranoá

Brasiliense x Gama

Canaã x Real Brasília

Samambaia x Luziânia