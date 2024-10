Delegado de polícia do Acre participa de exercício de antiterrorismo e extremismo, em Brasília

O diretor do Departamento de Inteligência e delegado de Polícia Civil, Nilton Boscaro, participou de um exercício de mesa coordenado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), realizado na última semana, em Brasília (DF).

O evento teve como foco simulações de respostas a cenários de terrorismo e extremismo violento, reunindo profissionais de 21 órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin).

O exercício fez parte do Curso Básico de Contraterrorismo e Extremismo Violento (CBCTEV-Sisbin) e do Encontro Técnico de Formandos do CBCTEV-Sisbin, promovidos pela ABIN.

A ação contou com a presença de representantes de 17 unidades da Federação, além de instituições do Poder Executivo Federal e do Judiciário, reforçando a importância da colaboração entre os entes federativos no combate a ameaças terroristas.