Dirigentes de cooperativas da agricultura familiar visitam espaço que será cedido pela SPU para ser a sede da Central

O Sistema OCB e a Superintendência do Patrimônio da União no Acre (SPU) seguem com as tratativas e busca por um espaço físico adequado para ser a sede da Central das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Acre.

Neste sentido, o presidente e o superintendente do Sistema OCB, Valdemiro Rocha e Rodrigo Forneck, junto com o superintendente da SPU, Tiago Mourão, dirigentes de cooperativas que farão parte da Central e o vereador eleito, André Kamai, visitaram um dos espaços disponibilizados pela SPU no Acre que poderá abrigar a Central da Agricultura Familiar e Economia Solidária, localizado ao lado do Parque de Exposições Wildy Viana.

A constituição de uma Central de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária no estado tem como objetivo fortalecer e estruturar a rede para o trabalho sistêmico, com vistas a cooperação estratégica para beneficiar as organizações participantes, os agricultores familiares e extrativistas, articulando produção, comercialização e crédito, promovendo a sustentabilidade.

O presidente do Sistema OCB no Acre, Valdemiro Rocha, que coordena os trabalhos e as tratativas para a constituição da Central, destaca a importância desse processo para o fortalecimento do cooperativismo, da agricultura familiar e economia solidária no estado.

“A central é uma forma de organização que vai fazer as cooperativas crescerem e se fortalecerem, é a união de esforços que pode ajudar a todos, temos bons exemplos aqui no Acre com a Cooperacre, com as cooperativas de crédito, que se juntaram e ficaram ainda mais fortes, prestando um serviço cada vez melhor para a sociedade, é chegada a hora de darmos esse importante passo que vai fortalecer o cooperativismo, a agricultura familiar e a economia solidária em nosso estado”, disse.

Valdemiro Rocha aproveitou a oportunidade para agradecer a parceria com a SPU para que a Central já inicie sua atuação com uma sede em boas condições de atender os produtores rurais.

“O Tiago Mourão tem sido um parceiro importante no processo de constituição da Central das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, esteve com gente desde o início desse processo e agora não tem medido esforços para que encontremos o melhor espaço para a sede, por meio da cessão de imóvel da União”, disse.

O superintendente da SPU, Tiago Mourão, reafirmou o compromisso em apoiar projetos como este, expressando confiança de que o imóvel cedido trará benefícios significativos para a comunidade como um todo. “É uma grande satisfação colaborar com a estruturação da Central de Cooperativas da Agricultura Familiar, trabalho este fundamental para o progresso econômico, gerando renda para as famílias e mais oportunidades de trabalho. A Superintendência do Patrimônio da União segue firme com o compromisso de apoiar projetos como este, tenho convicção que o imóvel será muito bem aproveitado e de grande impacto para a sociedade”, pontuou.

Após a visita, os dirigentes de cooperativas aprovaram o espaço apresentado pela SPU e como próximo passo darão prosseguimento aos trâmites administrativos para a cessão do imóvel. A Central das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Acre deverá ser constituída formalmente até meados de novembro deste ano e terá inicialmente cerca de oito cooperativas filiadas.