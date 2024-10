Evo Morales denuncia ter sofrido atentado a tiros no interior da Bolívia e acusa seu ex-aliado Luiz Arce

Os níveis de tensão política na Bolívia, país que faz fronteira numa extensão de 3.423,2 km com os estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, chegaram a níveis cada vez mais belicosos. A situação é de tamanha gravidade que o ex-presidente Evo Morales usou suas redes sociais neste domingo (27) denunciando ter sido vítima de uma suposta tentativa de prisão e de um ataque a tiros. Imagens mostram o carro em que ele estava com marcas de tiros no vidro.

A postagem revela que o ataque teria ocorrido no município de Shinahota, localizado na província de Tiraque. “Como todos os domingos, íamos para Lauca Ñ, para realizar o nosso programa dominical, quando dois veículos cruzaram o nosso caminho”, afirmou o ex-presidente.

Dos veículos, segundo o perfil do ex-presidente boliviano, teriam saído quatro policiais encapuzados e vestidos de preto, com armas nas mãos. Eles então teriam começado a disparar contra o carro em que estava Evo Morales.

As imagens ainda mostram o condutor do veículo do ex-presidente com a cabeça ensanguentada.

Morales foi presidente da Bolívia por três mandatos consecutivos, tendo governado o país de 2006 a 2019, e anunciou que será mais uma vez candidato ao cargo, mas está em guerra aberta com o atual presidente Luis Arce, que foi seu aliado e também quer ser candidato à reeleição. Morales vem denunciando ao mundo que o ex-aliado agora quer prendê-lo para impedi-lo de disputar a eleição no ano que vem.

Veja o vídeo: