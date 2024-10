Filho de Gladson e de secretários viram autoridades em campanha para arrecadar brinquedos

No próximo dia 12 de outubro é comemorado o tradicional Dia das Crianças. Como parte da programação da data, o Governo do Acre vem realizando a campanha “Faça uma criança feliz”, realizada para arrecadar brinquedos em todas as secretarias e autarquias governamentais.

Para divulgar a campanha, a página oficial do Governo criou um vídeo onde o filho do governador Gladson Cameli, Guilherme, encarna o papel do pai para organizar a campanha. No vídeo, ele chega até a ‘baixar’ um decreto determinando a ‘operação’ para arrecadar brinquedos.

O decreto é enviado a equipe de Governo, representado pelos ‘minisecretários’, filhos e netos dos secretários de Estado. Foram escalados a filha da secretária de Comunicação Nayara Lessa, o neto do secretário de Agricultura, Luis Tchê e outras crianças familiares do secretário de Saúde, Obras Públicas e Segurança.

“No Dia das Crianças todas merecem ganhar um presente. Estamos juntos nessa causa. Participe”, disse o post do Governo.

ASSISTA: