Foto: filho de Bispo Macedo aparece em cliques sensuais na web

Moysés Macedo, mais conhecido como Mike e filho do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, arrancou suspiros de seus seguidores ao compartilhar fotos sensuais no Instagram.

Em fotos e vídeos, o rapaz, que é cantor, aparece só de cueca, envolvido em um lençol e até tomando banho. Nos comentários, os fãs foram só elogios:

“Lindo como sempre ❤️”, disse um. “Ele não é inocente e nem bobo 😍”, afirmou outro. “Poxaa, Mike. Assim eu enlouqueço, afeee 😍”, declarou uma terceira. “Casava 🥺”, postou mais um.

Lançamento de clipe sensual

O aspirante a cantor Moysés Macedo lançou, em 2020, o clipe da canção Se você for minha namorada. Nas imagens, o filho caçula do bispo Edir Macedo, dono da Record e líder da Igreja Universal, aparece seduzindo em uma praia deserta.

O vídeo foi gravado, protagonizado e editado pelo próprio Mike, nome artístico usado por Moysés. Na ocasião do lançamento, as imagens foram vistas mais de 16 mil vezes no Youtube nas primeiras horas.

“Se passa num dia muito comum, porém muito diferente dos dias que vivemos atualmente. Estamos vivendo em uma realidade que às vezes parece ser um pesadelo”, disse o jovem em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles à época, referindo-se à crise do coronavírus.

“Se eu puder fazer pelo menos uma pessoa se sentir melhor através da minha música, já vai valer todo esforço”, declarou.

Diretor de aquisições da Record, Mike já se arriscou no mundo da música anteriormente. As novelas da emissora Os mutantes e Chamas da vida trouxeram músicas suas nas trilhas sonoras. Além disso, o rapaz chegou a gravar alguns CDs como cantor gospel.

Filho de Edir Macedo fora do casamento

Deu ruim pro Bispo Edir Macedo. Ou não. No entanto, o dono da Record está sendo acusado de ter traído a atual esposa, Esther Bezerra. Da suposta pulada de cerca, pode ter nascido um filho, que busca o teste de DNA na Justiça.

Rafael Venâncio, de 45 anos, garante que o líder da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) é seu pai. Segundo ele, antes da mãe falecer, Maura Darc teria contado que teve um caso extraconjugal com o bispo, quando trabalhou na residência da família, na década de 70, quando tinha 17 anos.

A Iurd se manifestou sobre o assunto e afirmou que a revelação de Rafael é “ridícula e absurda”. No entanto, a Justiça de Minas Gerais recebeu o processo sobre a investigação da paternidade.

Venâncio nasceu em Belo Horizonte e, na época, Macedo tinha 33 anos e já era genitor de duas meninas, Cristiane e Viviane. Na ocasião, Maura foi contratada para ser babá das crianças. Porém, “a baixinha negra” passou a “ficar incomodada” com as exigências dos chefes, como falou Rafael Venâncio.

“Precisando do emprego, mas sem saber como proceder, a senhora Maura resolveu pedir uma orientação justamente ao requerido [Edir Macedo], quando passaram a ficar mais íntimos em razão dos conselhos recebidos, até o momento em que tiveram um relacionamento sexual, e ela acabou engravidando do ora requerente [Rafael Venâncio]”, diz a petição inicial.

O rapaz informou que Edir Macedo foi contra a gravidez, se disponibilizando, inclusive, para arcar com os custos de um aborto, alegando que a criança era “fruto do demônio, que tinha que ser exterminado”. Macedo ainda classificou que Maura havia “sido enviada do inferno e iria destruir todo seu ministério”.

Rafael Venâncio assegurou que, então, descobriu o motivo de ser diferente da mãe. “Sou negro, mas tenho características de branco, o nariz, a boca”, comentou destacando que a história veio à tona através de uma vizinha de Darc, que frequentava a Iurd, além de relatos de familiares maternos.

O suposto filho do bispo Macedo reforçou que um tio falou que seu pai era “branco de olhos verdes, com um defeito no braço [na verdade, na mão] e diabético”. O processo tramita em segredo de Justiça. As informações são do Notícias da TV.