Gato Preto afirma que Bia Miranda abortou o bebê

Gato Preto afirmou, pelas redes sociais, que Bia Miranda abortou o filho. Anteriormente, a jovem fez um teste de gravidez e mostrou o resultado positivo nos Stories e congitou interromper a gravidez. Com um pronunciamento, o influencer declarou que ela já estava com outro e que “tirou a criança”.

“Todo respeito do mundo, não quero mais saber da tal pessoa. Ela já está seguindo em frente com outro e tirou a criança. Então, por favor, deixa eu quieto na minha”, escreveu Gato Preto. O Instagram do rapaz, inclusive, não está mais disponível. Entretanto, o print continua rolando nas redes sociais.

Bia Miranda revela nova gravidez após término polêmico com Gato Preto

Três meses após dar à luz Kaleb, filho com DJ Buarque, Bia Miranda está grávida novamente – dessa vez, de Samuel Sant’Anna, o Gato Preto. A revelação foi feita no domingo (29/9), mesmo dia em que os dois anunciaram o fim do relacionamento.

“Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem pra nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter”, escreveu a ex-Fazenda em um perfil reserva que tem no Instagram.

A influenciadora completou: “Falta de responsabilidade isso eu admito, mas não é um inferno, não, gente. Calmaaaa. Agora eu quero que venha uma menina, aí eu fecho a fábrica Hahah”, finalizou.

Antes de se pronunciar, Gato Preto já havia publicado um print de uma videochamada com Bia, onde ela mostrava um teste de gravidez marcando 1 – 2 semanas. Nos stories, ele reagiu: “Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor, mano”, disse ele.

Gato Preto diz que vai encontrar Bia Miranda para assumir filho

Bia Miranda, que recentemente revelou estar grávida do ex-namorado Samuel Sant’Anna, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, com quem terminou no último fim de semana, causou nas redes sociais ao dizer que cogita interromper a gravidez, porém, o influenciador declarou, na manhã desta terça-feira (1º/10), que vai assumir o bebê.

Após o fim do namoro, Bia deixou o apartamento em que estava com o namorado, em São Paulo, e voltou ao Rio de Janeiro. Nesta manhã, Gato Preto mostrou a conversa com a ex e deu a entender que vai viajar para encontrá-la.

“Se você quer mesmo ter esse filho, vem para o Rio de Janeiro, vamos na minha médica para ver o bebê, tudo certinho. Eu iria tirar hoje, mas vou esperar você dar uma resposta”, disse a ex-participante de A Fazenda em uma mensagem enviada às 6h desta terça. Além disso, ela também escreveu “te amo muito” em outra mensagem.

Logo em seguida, Gato Preto publicou um Storie com a legenda: “To chegando, RJ”.

Bia Miranda cogita aborto e diz não querer ter segundo filho

Bia Miranda, neta de Gretchen, se envolveu em mais uma polêmica. Desta vez, a influenciadora confirmou estar grávida de seu ex Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, e disse considerar interromper a gestação. A fala foi feita em um vídeo nas redes sociais, que foi apagado.

Mãe de Kaleb, de 3 meses, fruto da relação com DJ Buarque, Bia disse estar assustada com a nova gestação e “não quer” seguir com a gravidez. Vale lembrar que, no Brasil, o aborto é considerado crime, previsto no decreto-lei nº 2.848. A pena é de um a três anos.

“Estou grávida de uma semana. Quando descobri, no caso ontem, no meio da emoção, quis levar para frente. Só que fica assustador quando a gente para pensar. Não estou falando de pensão, porque não depende, mas fica assustador porque sei que vou passar uma gravidez sozinha, que vou parir sozinha. Isso assusta”, disse, em Stories postados no Instagram e apagados logo em seguida.

“Não sei o que faço, não sei aonde vou, só sei que não quero [ter o bebê]. Não conheço nada, vou tentar ver com o pessoal que entende mais que eu o que eu posso fazer”, completou Bia.

Bia ainda disse que não pretende mentir sobre perder o bebê. “Não adianta nada eu tirar e dizer aqui que perdi o bebê, porque uma hora a verdade vai aparecer”.