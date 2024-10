Gatos: por que eles cabem em quase todos os lugares? Veja o que diz a ciência

No entanto, os gatos são famosos pela sua capacidade de caber em espaços muito pequenos, o que lhes deu a reputação de serem animais “líquidos” devido à sua flexibilidade. Essa característica, junto com o fato de sempre cair de pé, é uma das mais estudadas pelos especialistas que buscam explicar o fenômeno.

Os felinos gostam de estar em locais pequenos porque isso lhes dá segurança física e psicológica, pois é reconfortante para eles terem o controle do ambiente em que se encontram, reduzindo o risco de um predador os surpreender.

As redes sociais têm servido como meio de divulgação de diversos vídeos, em que estes felinos se adaptam a qualquer ambiente ou objeto à sua frente.

Um artigo publicado no site científico Live Science explicou que a característica única destas criaturas se deve a duas particularidades na sua estrutura física. As omoplatas dos gatos são fixadas ao corpo por músculos, ao contrário de outras espécies, cuja ligação se dá por meio dos ossos.

Além disso, a diretora da Sociedade Internacional de Medicina Felina do Reino Unido, Nathalie Dowgray, explicou que os gatos têm clavículas muito menores, em comparação com o tamanho do corpo.