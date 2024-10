Gladson anuncia antecipação de salário dos servidores públicos; veja nova data

O governador Gladson Cameli anunciou na tarde desta quinta-feira (17), a antecipação do salário do mês de outubro dos servidores públicos do Estado do Acre.

A antecipação acontece em razão do Dia do Servidor, comemorado no dia 28 de outubro.

As novas datas são as seguintes:

DIA 25/10 – Servidores inativos e pensionistas

DIA 28/10 – Servidores ativos, com crédito já em conta no dia 26/10 para aqueles que recebem pelo Banco do Brasil.

“Dia do Servidor é com dinheiro no bolso”, disse Gladson.

