Governo Federal autoriza liberação de recursos para construção do prolongamento da ponte em Tarauacá

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, autorizou a abertura de orçamento para a construção do prolongamento da ponte sobre o Rio Tarauacá, na BR-364, no município de Tarauacá, no interior do Acre. Ao todo, os recursos liberados são de R$ R$ 1.112.576,00.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última quarta-feira (10).

“Esse dinheiro é para complementar uma parte da obra. Nós temos uma parte do dinheiro e para completar até o final do ano. O valor que temos para fechar esse ano é R$ 1.270.000,00, que vai dar para fechar esse ano. E, a obra termina ano que vem. Então, o cronograma está dentro do padrão. Nós estamos pagando as medições normais. O que eu tinha dá para trabalhar e dá para finalizar a obra até meados de março ou abril, quando termina a obra”, disse o superintendente federal do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, ao Notícias da Hora.