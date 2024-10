Homem é ferido a golpe de terçado durante bebedeira em Rio Branco

Donaciano Magalhães de Menezes, 47 anos, foi ferido com um golpe de terçado na tarde desta segunda-feira (7), em um terreno localizado em frente à Creche Jacamim, na Estrada do São Francisco, bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Donaciano estava bebendo com “amigos” no local quando começou uma discussão com um deles. Irritado, o agressor pegou um terçado e desferiu um golpe que atingiu a nuca da vítima.

Mesmo ferido, Donaciano conseguiu caminhar até um estabelecimento comercial para pedir ajuda. Após a agressão, o autor do crime fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Donaciano ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu informações e fez patrulhamento na região em busca do suspeito, mas ele não foi encontrado. A vítima ainda relatou aos policiais que a discussão começou quando o desafeto tentou agredir a mãe de Donaciano.

O caso está sob investigação inicial dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).