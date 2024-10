Homem é preso por tráfico de drogas e furto durante ronda da PRF na BR-364

Na manhã desta terça-feira (8), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou e prendeu um homem com mandado de prisão em aberto durante uma ronda de rotina no km 80 da BR 364, no município de Senador Guiomard, no Acre.

O motorista de um veículo que estava estacionado às margens da rodovia, foi abordado sob suspeita de pane mecânica.

Durante a verificação de documentos dos ocupantes e do veículo, foi identificado que um dos passageiros possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e furto. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard para que as medidas legais fossem tomadas.