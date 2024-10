Incêndio atinge aterro em Rio Branco e Prefeitura mobiliza força-tarefa; VEJA FOTOS

A Prefeitura de Rio Branco acionou na última terça-feira (22), reforços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) e o Serviço de Água e Esgoto (Saerb), para conter um princípio de incêndio no Aterro de Inertes, localizado na estrada Transacreana, na capital.

Segundo o secretário da Semeia, Carlos Nasserala, o incêndio começou por volta do meio dia, em que as secretarias rapidamente se mobilizaram para concentrarem os equipamentos necessários, como 8 caminhões-pipas, além de um trator e um APC para o controle do fogo.

“Com essas altas temperaturas e por hoje amanhecer muito quente, isso pode ter ocasionado um fogo natural, talvez um caco de vidro, algo assim, porque não justifica uma pessoa chegar aqui e tocar fogo. Então, foi realmente um incêndio causado pela natureza”, destacou.

De acordo com o secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, o Município tem realizado um trabalho de prevenção nestes locais, bem como um monitoramento diário da situação do lixão.

O Aterro de Inertes é um lixão que permite apenas o descarte de eletroeletrônicos, entulhos, madeira, pneus, podas de árvores e recicláveis. Sendo proibido, animais mortos, lixo doméstico, objeto cortante, resíduos de serviços de saúde e industriais. A ação irregular é crime e gera multas previsto na Lei n° 1.330, de 23 de outubro de 1999, art. 112.