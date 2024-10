Influenciadora acreana compartilha batalha e vitória contra o câncer após três cirurgias

Conhecida por seu trabalho como influenciadora digital no Acre, Emily Aguiar, agora empresária à frente do Studio Think, usou suas redes sociais para compartilhar um momento difícil de sua vida pessoal. A acreana revelou que foi diagnosticada com câncer de colo uterino, um desafio que enfrentou ao lado do marido, Vitor Antunes Vieira.

Durante o desabafo, o casal explicou que, após receber muitas mensagens de seus seguidores, decidiram compartilhar a notícia. “Depois de conversar muito com o Vitor, a gente decidiu trazer esse momento pra cá e compartilhar com vocês”, disse Emily.

Emily passou por quatro cirurgias no último ano, duas delas nos últimos meses. A expectativa de se tornar mãe sempre foi uma motivação. Seu marido, Vitor, relatou o impacto emocional da descoberta: “Há aproximadamente três semanas, a Emily recebeu o diagnóstico. Isso deu uma surtada na gente no primeiro momento. Você ouve câncer e não tá preparada para isso nunca, né?”

A fé e a prevenção foram temas centrais no relato de Vitor. Ele destacou que, graças aos exames regulares de Emily, o câncer foi descoberto cedo, o que permitiu agir rapidamente. “A história dela é de uma mulher que se cuida. O diagnóstico precoce permitiu preservar o maior sonho de nossas vidas, sermos pais”, disse emocionado.

O casal também comentou sobre o tratamento realizado em São Paulo, onde o procedimento foi feito de imediato. “Hoje é um dia pós-cirúrgico, mas ela já consegue sorrir, chorar, andar, comer. Graças a Deus, o útero dela foi preservado, não há mais câncer, e acreditamos que ele não voltará mais”, celebrou Vitor.

Emily aproveitou para alertar seus 68,6 mil seguidores sobre a importância da prevenção. “O câncer é muito silencioso, você não tem sintomas, você não sente nada. Você só descobre no início se realmente faz seus exames de prevenção”, finalizou a empresária, incentivando a todos a cuidarem da saúde e realizarem exames regularmente.

Veja o vídeo: