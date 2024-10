Mais de duas toneladas de santinhos e materiais impressos foram recolhidos nas ruas em Rio Branco

As ruas de Rio Branco amanheceram lotadas de santinhos de candidatos no último domingo (6), quando aconteceu o primeiro turno das eleições municipais em todo o país. Até às 12h desta segunda-feira (7), as equipes da zeladoria municipal já recolheram cerca de duas toneladas de lixo.

A informação foi dada pela secretária de Cuidados com a Cidade, Valcilena Oliveira, ao g1 Acre. De acordo com ela, as equipes devem continuar os serviços de limpeza nos locais que foram seções eleitorais na tarde desta segunda-feira e terça-feira (8). Já foram tiradas 7 caçambas, o que equivale a 2 toneladas.

A prática de espalhar santinhos e outros materiais impressos pelas ruas na véspera e no dia da votação configura crime eleitoral, que pode inclusive trazer punições para os próprios candidatos.

As normas estabelecidas pela legislação eleitoral permitem propaganda nas ruas, com distribuição de material gráfico, até as 22h da véspera da eleição (este ano, dia 5 de outubro para o primeiro turno e 26, para o segundo). Mas o derrame de santinhos configura crime eleitoral.