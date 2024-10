Mega-sena 2.786: prêmio acumula de novo e vai a R$ 42 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio 2.786 da Mega-Sena, realizado por volta das das 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 16. O prêmio acumulou para R$ 42 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 11 – 17 – 20 – 40 – 51.

Apesar de ninguém acertar as seis dezenas, 71 apostas acertaram a quina e vão embolsar R$ 54.038,72 cada uma. Outros 5.135 apostadores acertaram quatro números e irão receber R$ 1.067,39 cada um. Veja aqui o detalhamento.

Em razão do feriado de 12 de outubro, houve mudança no calendário de sorteios desta semana. O próximo acontecerá no sábado, 19. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. Tradicionalmente, as bolas são sorteadas às terças, quintas e sábados.

Confira aqui as regras de cada uma das modalidades das Loterias Caixa.