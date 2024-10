Uma adolescente, de 13 anos, foi formalmente acusada de homicídio qualificado após esfaquear e matar a irmã, de 7, no último sábado (28/10), na cidade de Taylor, próximo a Detroit, Michigan. O crime ocorreu após uma discussão entre as duas irmãs relacionada ao uso do banheiro.

De acordo com informações da Associated Press, as meninas estavam sozinhas em casa quando o conflito começou, por volta das 11h15. Segundo o jornal The Independent, a adolescente teria aguardado a irmã no banheiro e a atacado com mais de 10 facadas. O motivo teria sido um bilhete sobre a necessidade de puxar a descarga. Leia a reportagem completa no Portal T5.