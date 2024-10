Seminário Nacional de Etnovivências no Acre

O Acre será a próxima sede do Seminário Nacional de Etnovivências em Territórios Indígenas e Enfrentamento à Crise Climática, após concorrer com vários estados para receber esse importante encontro. O seminário acontecerá em conjunto com o Mariri Yawanawa 2025, na aldeia Yawatxivan e Mutum, na Terra Indígena do Rio Gregório, em Tarauacá.

O I Seminário ocorreu na Reserva Pataxó da Jaqueira, Terra Indígena Coroa Vermelha, e reuniu mais de 400 participantes, entre lideranças indígenas, pesquisadores e convidados de todo o Brasil.

O evento discutiu estratégias contra a crise climática e o fortalecimento do etnoturismo indígena. O cacique Joaquim Tashaka Yawanawa, que foi um dos palestrantes, propôs e defendeu que o próximo encontro fosse no Acre.

STJ

Com muito orgulho e felicidade, celebramos a presença do Procurador de Justiça Sammy Barbosa na lista tríplice para o cargo de Ministro do STJ. Uma conquista que enche de orgulho não só a mim, mas todo o povo acreano! Sammy Barbosa é um nome de peso no cenário jurídico, que sempre defendeu com excelência os valores da Justiça e dos direitos humanos.

Sua inclusão na lista é um reconhecimento merecido de sua competência e dedicação ao Ministério Público.

Na foto, ele recebe um abraço carinhoso da amiga-irmã Patrícia Rêgo, que estava ao seu lado em Brasília quando recebeu a boa notícia. Que essa conquista abra novos caminhos e continue inspirando nosso Acre e o Brasil! Estamos todos na torcida!

Minha Mãe Mentiu

Anote aí na agenda, porque vem novidade no cinema acreano! Abigail Sulamita lança neste sábado, dia 18, às 18h, no Cine Teatro Recreio, e no dia 26 em Senador Guiomard, o curta-metragem “Minha Mãe Mentiu”. A produção conta a história de Diolinda, uma mãe do interior de Quinari, que, entre verdades e mentiras, criou seus 12 filhos.

A trama aborda como a vida de uma mãe vai além do papel materno, revelando seus desafios e escolhas. O filme é fruto do financiamento da Lei Paulo Gustavo, com apoio do Governo Federal, Governo do Acre e Fundação Elias Mansour. Não perca!

Festival Pachamama Itinerante – Da Floresta aos Andes

Entre os dias 8 e 14 de outubro, o Festival Pachamama Itinerante percorreu o nosso Acre, de Xapuri a Assis Brasil, cruzando a fronteira até Cobija, na Bolívia, e depois seguindo até Puerto Maldonado, no Peru. Curtas e longas-metragens de diversas partes do mundo foram exibidos, criando uma conexão cultural poderosa entre a floresta e os Andes.

E a jornada continua! Ainda haverá mais duas etapas: uma nas cidades peruanas de Cuzco, Pucallpa e Moyobamba, e outra em Rio Branco de 3 a 7 de dezembro, no Cine Teatro Recreio. Viva a cultura que nos une e nos fortalece!

A Estirada

Uma vitória especialmente significativa para o cinema acreano durante o encerramento da 18ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte que aconteceu de 24 a 29 de setembro de 2024. O longa-metragem “A Estirada”, em fase de elaboração de roteiro, uma produção da produtora acreana Saci Filmes em parceria com a Condomínio Filmes, foi premiado no Brasil CineMundi e conquistou o prestigiado Maff – Espanha – Projeto Paradiso Brasil. Essa vitória vai levar o projeto direto ao Festival de Málaga, na Espanha, em março de 2025.

Dirigido por Sérgio de Carvalho e produzido por Karla Martins, “A Estirada” coloca mais uma vez o Acre e a Amazônia em destaque no cenário internacional do cinema. Palmas para essa conquista que reforça a força criativa da nossa região!

Bom dia Brasil, boa tarde Itália

Karla Martins está na Itália e aproveitou a estadia para fazer uma live com Bambola Star Kaxinawá, que ganhou destaque nas redes sociais em 2018 ao compartilhar seu estilo de vida luxuoso na Toscana. Famosa pelo bordão “Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália”, ela conquistou seguidores como a cantora Solange Almeida e o ator Miguel Falabella.

Nascida na Aldeia Caucho, às margens do rio Muru, em Tarauacá, Bambola deixou a floresta aos 11 anos em busca de novos horizontes. Após um período no Rio de Janeiro, onde chegou a viver nas ruas, mudou-se para a Itália. Agora, está bem encaminhada a transformação da vida de Bambola Star em documentário por Sérgio de Carvalho.

Encante

Nossa Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para prestigiar a exposição Encante, do artista visual Fernando França, durante a abertura do G20. A mostra, que mergulha na rica conexão entre natureza, cultura e espiritualidade, trouxe à tona o talento acreano para um público global. Marina, sempre engajada em unir arte e sustentabilidade, não escondeu a emoção ao se deparar com as obras inspiradas na mística amazônica. Foi um encontro poderoso de dois brilhantes acreanos reconhecidos internacionalmente, que uniu arte, política e a força da Amazônia.

Foto: Juan Diaz

Cafeicultura na região do Purus

Perpétua Almeida, diretora da ABDI, recebeu o deputado federal e prefeito eleito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, em Brasília, para discutir uma parceria que visa fortalecer a agricultura familiar e impulsionar a cafeicultura na região do Purus.

Gerlen destacou o interesse em investir no setor, enquanto Perpétua sinalizou positivamente para a colaboração, trazendo a experiência do Complexo Industrial do Café do Juruá como exemplo. A ideia é identificar as potencialidades da região e levar o projeto de industrialização para novos municípios, beneficiando centenas de famílias até 2025.

Jogos Estudantis Digitais no Acre

Perpétua Almeida, diretora da ABDI, garantiu R$ 3 milhões para os Jogos Estudantis Digitais no Acre (JEDIS), lançados no Ifac de Cruzeiro do Sul. O programa, fruto de emenda parlamentar, beneficiará mais de 1.000 estudantes em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, oferecendo cursos profissionalizantes em áreas como desenvolvimento de games, webdesign e marketing digital. Com cinco modalidades de e-sports, os jovens terão a oportunidade de explorar carreiras no mercado digital e competir em nível nacional e internacional. Perpétua destacou o potencial de crescimento profissional para os participantes, trazendo novas oportunidades para a juventude acreana.

Parabéns, Perpétua!

Meus parabéns à Perpétua Almeida pelas iniciativas que fazem a diferença para o nosso Acre! O apoio à cafeicultura na região do Purus e a conquista de R$ 3 milhões para os Jogos Estudantis Digitais mostram seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do estado. Ações assim fortalecem a agricultura familiar e abrem portas para a nossa juventude no mercado digital.

