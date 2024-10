Moradores capturam peixe gigante de 100 kg no interior do Acre; VEJA O VÍDEO

Os moradores do rio Macauã, em Sena Madureira, obtiveram êxito na tarde deste domingo (13) durante uma pescaria. Em um porto que fica na comunidade triunfo, eles conseguiram capturar um pirarucu que pesou 100 quilos.

De acordo com o morador Raimundo dos Anjos Teixeira, integrante da pescaria, o pirarucu já tinha sido notado nas águas do macauã em datas anteriores, entretanto, os moradores não haviam logrado êxito em sua captura. “Naquele dia lutamos e não deu certo. Agora, levamos os terçados, limpamos a beira do rio e colocamos a malhadeira. Bateu na malhadeira e enrolou-se todo. Hoje tivemos um resultado positivo na pescaria”, frisou.

Conforme relatos, há outro pirarucu ainda maior na localidade. “Colocamos a malhadeira novamente, o outro bateu e não segurou”, disse Raimundo Teixeira.

De acordo com o morador Zé Clécio, essa é a primeira vez que um peixe desse porte é capturado na comunidade triunfo, rio Macauã.

O pirarucu de 100 quilos será dividido entre os moradores da comunidade.