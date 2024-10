Musk e outros grandes doadores injetaram R$ 1,2 bilhão em grupos de campanha pró-Trump nos últimos três meses

Desde que assumiu a candidatura democrata após a desistência do presidente Biden, Kamala tem feito uma intensa campanha de arrecadação e arrecadou mais de quatro vezes o valor obtido por Trump. As maiores doações foram direcionadas para super comitês de ação política (super PACs), que não têm limites de contribuição. Embora o principal super PAC de Kamala tenha divulgado seus valores mensalmente, a maioria dos grupos de Trump não o fazia desde julho.

A seguir, alguns destaques dos relatórios financeiros do terceiro trimestre:

Elon Musk, o homem mais rico do mundo e líder da Tesla e da plataforma X, investiu US$ 75 milhões de dólares no super PAC que criou este ano, o America PAC, pró-Trump. Esse total foi, na verdade, um pouco menor do que algumas pessoas próximas ao grupo achavam que ele poderia doar: eles esperavam que Musk arrecadasse US$ 100 milhões em doações de julho a setembro.

Musk, que surgiu como um confidente próximo de Trump, doou US$ 15 milhões em julho, US$ 30 milhões em agosto e mais US$ 30 milhões em setembro. O grupo não listou outros doadores. Musk também doou US$ 1 milhão para a Early Vote Action, um super PAC que realiza trabalho de participação eleitoral na Pensilvânia.

Miriam Adelson, apesar de suas relações às vezes frias com Trump, cumpriu o prometido no início das eleições gerais. Ela investiu US$ 25 milhões por mês no super PAC pró-Trump Preserve America em julho, agosto e início de setembro, e mais US$ 20 milhões no final de setembro, além de uma doação anterior de US$ 5 milhões no início do ano, totalizando US$ 100 milhões.

Adelson e seu falecido marido, o magnata dos cassinos Sheldon Adelson, sempre preferiram fazer suas próprias coisas, e a Preserve America não tem outros grandes doadores. Mesmo após a morte de seu marido, Adelson, para os republicanos que dependem de sua generosidade, é confiável.

Um apoiador de Trump que surgiu como um doador maior do que o esperado foi Dick Uihlein, CEO da empresa de transporte Uline e uma das pessoas mais ricas do Meio-Oeste. Ele destinou impressionantes US$ 49 milhões no último trimestre ao Restoration PAC, super PAC que ele comanda e que distribuiu a maior parte desse valor para grupos pró-Trump e outros republicanos, incluindo o Turnout for America.

Já o comitê de arrecadação de Kamala, Harris Victory Fund, arrecadou US$ 633 milhões entre 1º de julho e 30 de setembro — cerca de 50% a mais do que Biden arrecadou no mesmo período em 2020. Entre os doadores que contribuíram com o máximo legal permitido (US$ 929.600) ou valores próximos disso estão o importante agente de Hollywood Ari Emanuel, o bilionário de criptomoedas e capitalista de risco Tim Draper (um doador republicano de longa data) e as filantropas Melinda French Gates e Laurene Powell Jobs.

O comitê de arrecadação de alto valor mais comparável de Trump, o Trump 47, arrecadou US$ 145 milhões durante o período. Entre os doadores estavam seus apoiadores habituais e alguns nomes de destaque do mundo dos negócios. Entre aqueles que fizeram doações de seis dígitos estão Marc Andreessen, o ex-dono do Washington Commanders Dan Snyder, o promotor de lutas Dana White, o ex-secretário do Tesouro Steven Mnuchin e o bilionário de fundos Bill Ackman.

Recentemente, o comitê tem financiado eventos da campanha de Trump para reduzir os gastos da própria campanha. Os registros mostraram cerca de US$ 12 milhões em despesas que, de outra forma, teriam sido cobertas pela campanha. O comitê arrecadou cerca de US$ 25 milhões a mais do que um grupo semelhante conseguiu no mesmo trimestre de 2020.