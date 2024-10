No Acre, número de casos de sífilis entre bebês reduziu mais de 14% em um ano, diz Ministério da Saúde

Dados do Ministério da Saúde, divulgados durante o Seminário Integrado da Sífilis, realizado em Brasília, apontam que os números da de sífilis congênita em bebês diminuíram no Acre. Em 2022 foram registrados 82 casos e em 2023 foram 96 – redução de mais de 14%.

No cenário nacional, a redução foi ainda mais significativa, com 1.511 casos a menos de sífilis em bebês menores de um ano em relação ao ano anterior, refletindo uma diminuição de 71% nos casos de transmissão devido ao diagnóstico precoce em gestantes.

À Agência de Notícias do Acre, o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, disse que o estado tem fortalecido as ações de combate à sífilis, garantindo mais acesso ao diagnóstico e ao tratamento precoce nas redes de saúde. “Nosso compromisso é intensificar as medidas para alcançar a meta de eliminação da transmissão vertical da doença até 2030”, disse.

O Ministério da Saúde destacou que, em 2023, foram registrados 242.826 casos de sífilis adquirida, 86.111 casos de sífilis em gestantes e 25.002 casos de sífilis congênita, além de 196 óbitos por sífilis congênita.