Novo reitor do Ifac é nomeado e anuncia primeiras ações na instituição

O professor Fábio Storch de Oliveira foi nomeado, nesta terça-feira (01), como o novo reitor do Instituto Federal do Acre – Ifac, para os próximos quatro anos.

O docente, que ocupava o cargo de pró-reitor de Extensão, foi eleito em julho deste ano durante processo eleitoral para Reitoria e Diretorias Gerais de campi.

“Com a publicação do decreto, iniciamos, formalmente, esse novo ciclo junto à gestão do Ifac. Seguiremos trabalhando com sabedoria e atuando da melhor maneira possível para corresponder às expectativas da nossa comunidade acadêmica, sempre buscando desenvolver uma educação que promova transformações”, ressaltou o novo reitor.

Professor do Ifac desde 2010, Fábio Storch é mestre em Educação Profissional e Tecnológica, especialista em Segurança da Informação e Educação Profissional Integrada à Educação Básica, e também é graduado em Redes de Computadores.

Além da carreira acadêmica, ele atuou como pró-reitor de Extensão entre os anos de 2016 a 2024, e desde 2017 é membro da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).