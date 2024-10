Operação apreende 1 tonelada de santinhos derramados nas ruas no interior do Acre

Uma operação do Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral), em conjunto com Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Polícia Federal (PF) e Polícia Militar (PM), apreendeu aproximadamente 1 tonelada de material de propaganda nas ruas de Acrelândia, na noite de sábado (05).

O promotor eleitoral de Acrelândia, Daisson Teles, destacou, ao Acre News, que o TRE-Acre (Tribunal Regional Eleitoral do Acre) proíbe a distribuição de propaganda eleitoral a partir das 22h de sábado.

Operação

A justiça eleitoral do Acre anunciou importante medida preventiva de proibir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em todo o estado a partir da noite de 5 de outubro, véspera das Eleições Municipais de 2024. A restrição abrange todos os tipos de estabelecimentos, incluindo bares, restaurantes, lanchonetes, supermercados, mercearias e locais abertos ao público.

De acordo com a portaria, a proibição terá horários distintos em cada Zona Eleitoral, visando garantir a ordem e a segurança durante o processo de votação. Medida busca assegurar que a votação ocorra de forma pacífica e organizada.