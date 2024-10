Pastor Vatimona Phetra faz a abertura do 11º Festival do Abacaxi em Tarauacá em noite gospel; FOTOS

O 11º Festival do Abacaxi de Tarauacá teve uma abertura especial na Praça Alton Furtado, com a apresentação do pastor angolano Vatimona Phetra, uma das principais atrações gospel do evento. A noite reuniu a comunidade cristã local, que se emocionou ao som dos grandes sucessos do pastor, além de outros clássicos da música gospel.

Em uma apresentação cheia de energia, Vatimona Phetra não apenas cantou, mas também desceu do palco para interagir diretamente com o público, proporcionando momentos de conexão e fé. Entre uma canção e outra, o pastor dedicou tempo a orações e passagens bíblicas, conduzindo um poderoso discurso de fé que ecoou entre os presentes.

O público presente na tradicional Praça Alton Furtado participou ativamente, respondendo ao carisma do pastor e se envolvendo no clima de louvor e adoração.

