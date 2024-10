PM prende homem por esfaquear ex-marido da atual companheira; agressor também foi ferido

David Keven Nunes do Nascimento, 23 anos, foi preso suspeito de tentativa de homicídio na manhã deste domingo (20), na Rua Tabosa, no bairro João Paulo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, David Keven estava participando de uma bebedeira em uma residência localizada na Rua Tabosa, bem próxima à casa do ex-marido da atual esposa dele, identificado como Natanael Oliveira da Silva, de 28 anos.

De repente, David, de posse de uma faca, foi até a casa da vítima e invadiu o imóvel com a intenção de matar Natanael. O homem, que estava dentro de sua própria residência, se armou com um terçado para tentar se defender, e houve luta corporal com múltiplos esfaqueamentos. Após a ação, o acusado conseguiu fugir correndo do local, mas foi preso a poucos metros da casa do crime.

Natanael ficou ferido com três perfurações de faca, sendo uma na testa, uma no trapézio e outra no ombro, todas com sangramento ativo. Familiares da vítima o ajudaram e acionaram a polícia e uma ambulância.

Devido ao sangramento, vizinhos colocaram Natanael em um veículo modelo Gol e tentaram levá-lo a uma Unidade de Pronto Atendimento. No entanto, uma ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) interceptou o carro e prestou os primeiros atendimentos a Natanael, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

David ficou ferido com duas terçadadas na cabeça e também precisou de atendimento médico. Em seguida, foi preso por policiais militares do 1° Batalhão, que já estavam à procura do agressor, e, com a ajuda do Samu, foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, também em estado de saúde estável.

Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).