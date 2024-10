Polícia Militar recupera motocicleta furtada na BR-317 após denúncia anônima

Uma motocicleta foi recuperada na tarde de sábado (26) pela Polícia Militar de Assis Brasil, após uma denúncia anônima apontar a localização do veículo furtado. Um informante que não quis se identificar, relatou ter visto a moto em um local suspeito, escondida à margem da BR-317, próximo ao km 88, entre Assis Brasil e Brasiléia.

A Polícia Militar, em colaboração com a Polícia Civil, mobilizou uma equipe para verificar a denúncia. Ao chegar ao local indicado, os agentes realizaram uma busca detalhada e localizaram a motocicleta em uma área isolada, apresentando sinais de avarias. A ignição do veículo estava danificada, permitindo que fosse ligada com uma chave alternativa, e a placa de identificação havia sido removida, dificultando sua identificação inicial.

Por meio da numeração do chassi, foi confirmada que a motocicleta se tratava de uma Triumph/Tiger 900 Rallyp, com placa FQH0C67, registrada como veículo furtado. Após a recuperação, o veículo foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Assis Brasil, onde será submetido aos procedimentos necessários para que possa ser devolvido ao proprietário.

As autoridades seguem investigando o caso, mas ainda não há informações sobre possíveis suspeitos envolvidos no furto da motocicleta.