Presidente da CBF diz que ouviu clubes e justifica troca de datas na Copa do Brasil: “Imparcial”

– Essa parte de competições é tocada pela diretoria de competições. A partir do momento em que houve as notificações da Conmebol com relação à data, o Julio (Avellar, diretor) e o departamento de competições falaram com todos os clubes. Mesmo sabendo que a CBF tem a prerrogativa por conta do regulamento geral de competições, por conta do estatuto, da própria Constituição Federal, ela gosta de ouvir e ouviu os quatro clubes e definiu pela situação, mesmo tendo dois a favor e dois contra – disse Ednaldo Rodrigues, após a vitória da seleção brasileira por 4 a 0 sobre o Peru, em Brasília.