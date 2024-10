PRF apreende mais de 7.000 mercadorias estrangeiras em dois dias de fiscalização na BR-317

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, em dois dias consecutivos, apreensões de mercadorias de origem estrangeira durante fiscalizações na BR-317, no município de Senador Guiomard/AC.

No primeiro dia, o condutor de um veículo foi abordado após tentar evitar a fiscalização. No interior do carro, os agentes encontraram diversas mercadorias sem a devida liberação pela alfândega para a entrada no país. O motorista admitiu já ter transportado produtos semelhantes em outras ocasiões.

No dia seguinte, outro veículo foi parado pela equipe da PRF no mesmo ponto de fiscalização. Novamente, foram encontradas mercadorias sem documentação fiscal, e o condutor informou que o destino final era a cidade de Rio Branco.

Os produtos e os veículos foram encaminhados à Receita Federal para as devidas providências. Ambas as ocorrências foram registradas como descaminho, reforçando o combate da PRF aos crimes tributários na região.