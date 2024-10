Publicitário criador de porpagandas fantásticas, no Brasil e em outros países, morre aos 73 anos

O publicitário Washington Olivetto morreu neste domingo (13/10), aos 73 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado há cinco meses no hospital Copa Star, no Rio.

Olivetto é responsável por diversas campanhas importantes no cenário publicitário. Ele venceu mais de 50 Leões no Festival de Publicidade de Cannes, um dos prêmios mais importantes do marketing mundial, e está presente no Hall of Fame do The One Club de New York e também no Lifetime Achievement.

“O Hospital Copa Star lamenta a morte do paciente Washington Olivetto na tarde deste domingo (13) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda”, informou a unidade de saúde.

Segundo informações do jornalista Juca Kfouri, do Uol, o publicitário estava internado em decorrência de problemas pulmonares e faleceu por falência múltipla de órgãos, no final da tarde de domingo.

Conheça Washington Olivetto

Washington Luís Olivetto nasceu em 29 de setembro de 1951 em São Paulo (SP). No início da década de 1970, ele ganhou o Leão de bronze no Festival de Cannes pelo comercial de televisão “Pingo” para as torneiras Deca.

Ele também foi responsável pelo “Homem com mais de quarenta”, que recebeu o prêmio de Leão de Ouro da Publicidade Nacional, também em Cannes.

No entanto, as campanhas mais marcantes de Olivetto foram a do “garoto Bombril” e a do “primeiro sutiã da Valisère”.