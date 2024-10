Quatro dos oito deputados federais do Acre votam contra taxação de impostos para grandes fortunas

Com quatro votos contra de deputados federais do Acre – Antônia Lúcia (Republicanos), Eduardo Veloso (União Brasil), Roberto Duarte ( Republicanos) e Coronel Ulysses (União Brasil), duas ausências – Meire Serafim (União Brasil) e Zezinho Barbary (PP) – e dois votos favoráveis – Gerlen Diniz e Socorro Neri (PP) -, a Câmara Federal rejeitou, em sessão encerrada na quarta-feira (30) à noite, a proposta de cobrança de imposto sobre grandes fortunas. A Câmara derruba cobrança sobre herança de previdência complementar.

A derrubada das propostas se deu na votação do segundo projeto de regulamentação das regras do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços.

Os deputados também rejeitaram incluir no texto a taxação de grandes fortunas. Os parlamentares analisaram destaques (alterações) à proposta que ainda estavam pendentes. O texto-base (conteúdo) do projeto já havia sido aprovado em agosto deste ano.

Agora, o projeto segue para o Senado.