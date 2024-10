Representantes acreanos no Conselho Federal de Medicina tomam posse em Brasília

Os conselheiros federais do Acre foram empossados na última terça-feira (1º) durante a cerimônia administrativa realizada no plenário do Conselho Federal de Medicina (CFM), em Brasília (DF).



A Dra. Dilza Ambrós Ribeiro, conselheira federal titular, e o Dr. Alessandre Gomes, conselheiro federal suplente, assumem então o mandato para a gestão 2024-2029, representando os médicos acreanos na autarquia nacional que regula e fiscaliza o exercício da medicina no Brasil.

No total, 56 conselheiros, entre titulares e suplentes de todos os estados, foram empossados para a nova gestão, sendo 30 novatos e 26 reeleitos. A presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), Dra. Leuda Dávalos, esteve presente na cerimônia para prestigiar os empossados do Estado acreano.

A Dra. Dilza Ambrós Ribeiro, segue representando o Acre na direção do CFM. Durante a primeira sessão plenária da nova gestão, realizada após a posse dos conselheiros eleitos, ela foi escolhida para assumir o cargo de 3ª secretária.

A profissional ocupava, na gestão anterior, o cargo de diretora da Secretaria-Geral do CFM e fez história ao se tornar a primeira representante do Acre a assumir um cargo de diretoria na autarquia federal. A continuidade na gestão é um reflexo do reconhecimento de seu comprometimento e liderança em temas essenciais para a prática médica no Brasil.

“Assumo essa posição com imensa responsabilidade e dedicação. Já integrava a diretoria na gestão anterior e, agora, seguirei contribuindo ainda mais ativamente para o fortalecimento das pautas que valorizam a medicina e asseguram uma prática ética e de qualidade. Agradeço novamente a todos os médicos do Acre que confiaram em nosso trabalho e depositaram seu voto para que eu pudesse continuar representando nossa categoria”, comentou Ribeiro.