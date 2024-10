Saiu o DNA? Suposto filho de Gugu surpreende ao exibir mansão

O comerciante Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu Liberato, surpreendeu ao surgir exibindo uma mansão, em um condomínio de luxo. Nas redes sociais, o homem fez uma reflexão, que muitos chegaram a entender que o resultado do exame de DNA para comprovar que ele seria herdeiro do apresentador poderia ter saído.

“Bom dia, Deus te conceda um dia abençoado!”, iniciou ele. “O menos virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte; eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente”, escreveu.

No mês passado, os advogados da família de Gugu e do comerciante Ricardo Rocha participaram de uma audiência de conciliação na 4ª Vara da Família e Sucessões do Tribunal de Justiça de São Paulo e definiram as regras para o teste.