Veja situação do Brasil nas Eliminatórias após Data Fifa

O Brasil saiu desta Data Fifa de maneira muito diferente da forma que entrou para disputar os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Diante de uma sequência de resultados pouco expressivos e com atuações abaixo do esperado, a Seleção Brasileira podia terminar este período fora da zona de classificação, mas se reergueu ao vencer o Chile, de virada, por 2 a 1, e golear o Peru, por 4 a 0.

Os resultados colocaram a Amarelinha na quarta posição da classificatória, com 16 pontos, atrás de Argentina e Colômbia, e empatado com o Uruguai, mas abaixo pelo critério de desempate do saldo de gols — veja a tabela atualizada aqui

Quantos pontos são necessários para se classificar para a Copa do Mundo?

Até o momento, matematicamente, ninguém conquistou a classificação, pois ainda faltam oito jogos.

Entretanto, a história aponta que nenhuma seleção que somou 25 pontos ficou abaixo da sexta colocação de uma Eliminatória. Portanto, esta é a provável “nota de corte” segura para garantir uma vaga direta ao Mundial de 2026.