“Vou ao banheiro 40 vezes no dia”, diz Evaristo após diagnóstico grave

O jornalista Evaristo Costa, que deixou a TV Globo em 2017, desabafou mais uma vez sobre a doença de Crohn, condição de saúde que vem minando o estado físico dele há quatro anos. Durante entrevista ao PodCringe, ele contou que se sente “definhando” e que chegou a perder 22 quilos em um período de três semanas. Revelou ainda que vai ao banheiro cerca de 40 vezes por dia quando está em crise.

“É uma doença que lhe causa um grande constrangimento. O principal sintoma é a diarreia. Em crise, vou ao banheiro 30, 40 vezes por dia. Falar disso para as pessoas me gerava muita vergonha. Eu preciso estar nos lugares com um banheiro por perto. Em 2021, eu comecei a ter diarreia associada a sangue, mas não liguei pra isso. Passei três meses assim, emagreci muito. Eu só fui procurar ajuda quando perdi as forças, até para levantar da cama”, desabafou Evaristo Costa.

“Cheguei a 99 quilos, mas estava inchado por causa do corticoide. Quando o medicamento foi cortado, perdi 23 quilos em três semanas”, relatou. Ele explicou que o tratamento com corticoides foi suspenso devido à falta de eficácia.