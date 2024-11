Atuação do Corpo de Bombeiros do Acre durante enchente histórica ganha destaque na COP29

A COP 29, que vem sendo realizada em Baku, no Azerbaijão, deu destaque pelo trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) realizado durante a cheia histórica e seca extrema enfrentada pelo estado.

No evento, o comandante-geral dos Bombeiros no estado, coronel Charles Santos, relatou que os eventos enfrentados em 2024 foram considerados os maiores desastres ambientais da história, já que dos 22 municípios, 19 ficaram em estado de emergência, com 86% do estado sendo afetado. O número de atingidos ultrapassou 120 mil.

Ele abordou ainda que o estado foi o único a enfrentar problemas com o clima que não teve apoio das forças militares de outros estados.

“Conseguimos fazer frente e dar respostas às ações, somente com as equipes locais do Estado. Estamos aqui para refletir sobre o nosso futuro. As proporções dos desastres estão cada vez maiores. Por isso, o campo de prevenção é cada vez mais imprescindível”, destacou.

O coronel ainda enfatizou que para além da grande enchente, a seca também se tornou um problema, e que os desafios de enfrentar climas tão diferentes em pouco tempo são maiores.