Chega em Rio Branco o Bahrem, um novo conceito em gastronomia e entretenimento no Via Verde Shopping

Neste dia 12 de novembro, o Via Verde Shopping é palco da aguardada inauguração do Bahrem, uma grande rede de bar e restaurante. Vindo de Goiânia e Porto Velho onde já é um grande sucesso, o bar e restaurante inaugura em Rio Branco com a missão de trazer o melhor da gastronomia tropical e uma experiência única para todos, do almoço ao jantar a programação inclui happy hours inesquecíveis.

Com um cardápio variado que contempla carnes nobres, frutos-do-mar, hambúrgueres artesanais e petiscos para todos os gostos, o Bahrem chega para se tornar um dos principais pontos de encontro da cidade. Com ambiente acolhedor e a atmosfera charmosa que fazem do restaurante um destino ideal para momentos especiais com a família, amigos ou colegas de trabalho, a qualquer momento do dia.

“Estamos muito felizes e honrados em inaugurar em receber uma unidade do Bahrem em Rio Branco. Eles vem com a missão de proporcionar ao público acreano uma experiência inesquecível e de alto nível, com a qualidade e o atendimento que caracterizam o empreendimento,” destaca Wander Porto superintendente do Via Verde Shopping.

Com funcionamento diário, o Bahrem chega para atender ao público acreano firmando-se como uma opção para qualquer ocasião. A abertura do espaço representa um destaque para o Via Verde Shopping que atua com grandes eventos, atraindo o público a frequentar e conhecer a melhor experiência de compras e lazer.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

Sobre a Alqia

A Alqia é uma das principais administradoras de shopping centers do país, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Sob a sua gestão estão 12 empreendimentos distribuídos por diferentes regiões do Brasil, mais de 390 mil m2 de ABL e mais de 1 700 lojas. O grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade.

Os empreendimentos são: Aurora Shopping, em Londrina (PR) e Bossa Nova Mall no Rio de Janeiro. No Nordeste, Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela, em Salvador. Na região Norte, Via Verde Shopping, em Rio Branco e Shopping Manaus Vianorte. Em Minas Gerais, o Shopping Uberaba e o Uberlândia Shopping. Em São Paulo, Shopping Granja Vianna, em Cotia, Pátio Cianê Shopping, em Sorocaba, Super Shopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital. Mais informações no site https://www.alqia.com.br/.