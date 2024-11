CNU: resultado preliminar da avaliação de títulos é divulgado

Os candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) já podem conferir os resultados preliminares da avaliação de títulos!

As notas estão disponíveis aos participantes de todos os oito blocos. Para consultar os resultados preliminares é preciso fazer login na área do candidato, no site da Cesgranrio, e clicar no menu “Resultados e Convocações”.

Os candidatos que não concordarem com a nota poderão apresentar recursos em relação aos resultados preliminares dos títulos, no período entre 4 e 5 de novembro. As contestações devem ser feitas no menu “Interposição de Recursos”.

Vale destacar que, conforme consta no edital, não serão aceitos novos documentos comprobatórios, os candidatos poderão apenas contestar a pontuação atribuída, de acordo com os critérios estabelecidos.

A nota máxima da avaliação de títulos é de 10 pontos, mesmo que a soma dos valores dos documentos apresentados ultrapasse esse valor.

Importante lembrar, também, que a comprovação de títulos é uma etapa apenas classificatória, ou seja, a ausência de títulos não implicará na desclassificação do candidato, que manterá a pontuação obtida nas etapas anteriores do certame. Porém, é importante reforçar que a prova de títulos pode ser um grande impulso para a tão sonhada aprovação, tendo em vista que a classificação do candidato pode mudar de acordo com a pontuação obtida na etapa.

A divulgação dos resultados dos pedidos de revisão está prevista para 19 de novembro.

Cronograma do CNU

Como mencionado anteriormente, o prazo para interposição de recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos será de 4 a 5 de novembro.

Já os resultados finais do certame estão previstos para serem divulgados no dia 21 de novembro de 2024.

Confira, a seguir, todas as datas referentes às próximas etapas do CNU:

Panorama do CNU

Com edital publicado em janeiro de 2024, o Concurso Nacional Unificado (CNU), ofertou 6.640 vagas de níveis médio e superior para 21 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

As oportunidades estão distribuídas em oito blocos temáticos, a serem segmentadas da seguinte maneira:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Os aprovados no certame receberão salários iniciais que variam entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas simultaneamente, para todos os cargos, no dia 18 de agosto, em dois turnos, sendo:

Turno matutino (2h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco; Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

(2h30 de prova) Turno Vespertino (3h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões); Nível médio: provas objetivas (40 questões).

(3h30 de prova)