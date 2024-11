Com mais de 100 PMs nas ruas, Governo monta esquema de segurança e trânsito para jogo do Flamengo

A partida entre Flamengo x Santa Cruz, do Acre, é um dos eventos esportivos mais esperados do ano, em Rio Branco. O amistoso marca a reinauguração do estádio Arena da Floresta, neste domingo (24).

A presença do time sub-20 do Flamengo tem gerado expectativa entre os torcedores do time rubro-negro. Para garantir a segurança dos torcedores, pedestres e motoristas, o Governo do Acre, que realiza o evento, montou um esquema de segurança para domingo.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Luciano Dias, serão mais de 100 policiais militares fazendo a segurança nas ruas.

“Nós temos aqui, por todo o planejamento feito pela nossa diretoria operacional, teremos a presença de policiais na parte interna, na logística de policiamento de trânsito na parte externa, que é uma preocupação em grandes eventos. Tudo isso está previsto e planejado, agora é executar da melhor forma possível para que tenhamos uma grande festa no dia da inauguração”, disse.

Dias ressaltou ainda que é importante que as pessoas que vão assistir o jogo cheguem cedo.

“Para evitar grandes filas, pois acaba perdendo e tumultuando, as vezes se cria confusão por causa disso. A população deve chegar cedo, principalmente com crianças e idosos, que precisam de uma atenção mais especial, para localizar os lugares com calma”, explicou.

A presidente do Detran Acre, Taynara Martins, afirmou que haverá alterações no trânsito no entorno do estádio.

“Nós estamos falando de um público grande que há muito tempo nós não temos aqui no estádio. Nós tivemos que adaptar, fazer algumas mudanças para garantir a segurança viária e a fluidez. Sabemos que é um público esperado de mais de 10 mil pessoas e nós orientamos as pessoas que vêm e vão usar o estacionamento, que elas entrem pela Comara ou Amadeo Barbosa”, explicou.

Taynara continuou dizendo que pela Sabenauto, a entrada estará fechada para veículos.

“Pela Sabenauto, estará fechado para veículos, somente pedestres. Pela Chico Mendes, somente para autoridades. Nós vamos ter um fluxo muito grande, então orientamos que venham mais cedo. Pode acontecer de ter um congestionamento, que é normal pelo público esperado, então a gente orienta que chegue mais cedo para que a gente consiga controlar esse fluxo”, explicou.

O secretário de Esportes, Ney Amorim, afirmou que a expectativa do Governo do Estado é muito grande. “Você vê aqui o espaço do Arena da Floresta todo reformado, grama bonita, questões de seguranças, cadeiras novas… o palco está pronto e a hora do show está quase chegando. O que é bacana de tudo isso é que os ingressos que foram colocados para troca de alimento e brinquedos, em dois dias estavam esgotados. A expectativa é muito grande. As pessoas vão ser muito bem vindas aqui”, explicou.

Ney Amorim também lembrou que, durante o processo de obra, o governador Gladson Cameli esteve presente diversas vezes no espaço. “Ajudou de maneira muito firme com essa relação com a equipe do Flamengo, que está vindo para cá inaugurar, teremos um jogo muito importante aqui, que é do sub-20 do Flamengo, que acabou de ser campeão mundial, com o Santa Cruz, que é um time local, sub-20 também. É muito importante para nossos atletas, pois teremos olheiros e a alta cúpula da diretoria do Flamengo nacional estará aqui para este jogo”, disse.

O secretário afirmou ainda que espera que a inauguração da Arena da Floresta seja uma grande festa. “Todo o Governo está envolvido nesse evento para que seja um sucesso”, finalizou.

Prefeitura disponibiliza linha especial

São esperadas mais de 10 mil pessoas para o estádio e, para auxiliar no transporte da população, a Prefeitura de Rio Branco vai disponibilizar uma linha especial na frota de ônibus.

O veículo da linha especial vai circular das 14h às 21h, direto do Terminal Urbano para o Arena da Floresta, pela Avenida Amadeo Barbosa.

Segundo o diretor de Trânsito da RBTrans, major Brito, a recomendação é que o público mantenha a tranquilidade. “Vamos manter a tranquilidade e paciência, vai ter vaga para todos. Já foram distribuídos todos os ingressos. Então, quem não tem ingresso, é recomendado que assista pelas emissoras que vão transmitir os jogos”, explicou.

“Além da linha normal, que nós já temos, nós colocamos uma linha especial, direto do Terminal Central, aqui para o Arena da Floresta. A partir das 14h, sairá ônibus a cada 30 minutos, direto do Terminal Central, vindo pela [Avenida] Amadeo Barbosa, até o estádio”, disse.