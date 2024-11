Flamengo x Santa Cruz: Prefeitura disponibiliza linha especial de ônibus para jogo no domingo

O time sub-20 do Flamengo vem ao Acre para uma partida contra o Santa Cruz no próximo domingo (24), para a reinauguração do estádio Arena da Floresta.

São esperadas mais de 10 mil pessoas para o estádio e, para auxiliar no transporte da população, a Prefeitura de Rio Branco vai disponibilizar uma linha especial na frota de ônibus.

O veículo da linha especial vai circular das 14h às 21h, direto do Terminal Urbano para o Arena da Floresta, pela Avenida Amadeo Barbosa.

Segundo o diretor de Trânsito da RBTrans, major Brito, a recomendação é que o público mantenha a tranquilidade.

“Vamos manter a tranquilidade e paciência, vai ter vaga para todos. Já foram distribuídos todos os ingressos. Então, quem não tem ingresso, é recomendado que assista pelas emissoras que vão transmitir os jogos”, explicou.

“Além da linha normal, que nós já temos, nós colocamos uma linha especial, direto do Terminal Central, aqui para o Arena da Floresta. A partir das 14h, sairá ônibus a cada 30 minutos, direto do Terminal Central, vindo pela [Avenida] Amadeo Barbosa, até o estádio”, disse.