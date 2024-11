Concursos Acre 2024 com salário até R$ 23 mil; acompanhe tudo aqui

Os concursos Acre estão a todo vapor! Há diversas oportunidades disponíveis nos municípios do estado, com remuneração que pode alcançar até R$ 23 mil.

O Gran realizou um levantamento geral da situação dos concursos Acre e você pode conferir todas as informações nesta matéria.

Concursos Acre: Comissão formada

Concurso CGE AC

Está formada a comissão para o 1º Concurso Público da Controladoria Geral do Estado do Acre. O edital ofertará vagas para carreiras de Auditor e Técnico de Controle Interno.

Concurso CGE AC Controladoria-Geral do Estado do Acre – AC Situação atual comissão formada Banca organizadora a definir Cargos Auditor e Técnico Escolaridade a definir Carreiras controle Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração a definir Concursos Acre 2024

Concurso Polícia Civil AC

O concurso da Polícia Civil do Acre já possui comissão formada. O edital pode ofertar vagas de nível superior para a carreira policial.

Concurso Polícia Civil AC Polícia Civil do Estado do Acre Situação atual Comissão Formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Nível superior Carreiras Segurança Pública Lotação Acre – AC Número de vagas A definir Remuneração até R$ 15 mil Concursos Acre 2024: Clique aqui para ver o último edital

Concurso Rio Branco AC

O edital do Concurso Rio Branco AC pode sair em breve! Foi constituída comissão responsável pela coordenação da realização do próximo concurso público para provimento de cargos efetivos da instituição.

Concurso Rio Branco AC Câmara de Rio Branco AC Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Acre – AC Número de vagas 1.000 vagas Remuneração Até R$ 6,5 mil Concursos Acre 2024

Concurso CRM AC

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre está com comissão formada para o concurso público que irá compor o quadro de pessoal da autarquia.

Concurso CRM AC Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre Situação atual Comissão formada Banca organizadora a definir Cargos a definir Escolaridade Nível superior Carreira Administrativa Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração até R$ 4.380,43 Concursos Acre 2024: Confira o último edital

Concurso PGE AC

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre pode publicar edital em breve. Os estudos já foram iniciados.

Concurso PGE AC Procuradoria-Geral do Estado do Acre Banca organizadora comissão formada Cargos técnico, analista e auxiliar Escolaridade níveis médio e superior Carreiras funções essenciais à justiça Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração até R$ 6.239,03 Concursos Acre 2024

Concursos Acre: Previstos

Concurso TJ AC Juiz

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre aprovou a proposta de resolução para abertura do concurso TJ AC Juiz.

TJ AC Juiz Tribunal de Justiça do Estado do Acre Situação atual Regulamento publicado Banca organizadora A definir Cargos Juiz de Direito Substituto Escolaridade Nível Superior Carreiras Magistratura Lotação Estado do Acre Número de vagas 35 cargos vagos Remuneração R$ 34.052,95 Clique aqui para ver o edital do concurso TJ AC Juiz de 2018

Concursos Acre: em andamento

Concurso SEE AC

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre está com edital publicado e oferta mais de 3 mil vagas para diversas especialidades.

Concurso SEE AC Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre – AC Situação atual em andamento Banca organizadora Instituto Nosso Rumo Cargos professor e área de apoio administrativo Escolaridade níveis médio e superior Carreiras educação Lotação Acre – AC Número de vagas 3.181 vagas Remuneração R$ 2.361,51 a R$ 4.270,21 Inscrições 03 a 29/10/2024 Taxa de inscrição R$ 69,79 e R$ 88,98 Data da prova objetiva 01/12/2024 Clique aqui para ver o edital do concurso SEE AC

Retificação

Concurso Correios

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos publicou edital com 9 mil vagas. Deste total, há vagas para o estado do Acre.

Concurso Correios Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Situação atual em andamento Banca organizadora IBFC Cargos agente e analista Escolaridade níveis médio e superior Carreiras administrativa Lotação Acre – AC Número de vagas 9.486 vagas Remuneração até R$ 6.8 mil Inscrições até 28/10/2024 Taxa de inscrição R$ 39,80 a R$ 42,00 Data da prova objetiva 15/12/2024

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre está com edital publicado para Analista e Técnico Judiciário, com iniciais que podem chegar a R$ 13, 9 mil. O certame faz parte do Concurso Unificado TSE/TREs.

Concurso TRE Acre Tribunal Regional Eleitora do Acre Situação atual em andamento Banca organizadora Cebraspe Cargos Analista e Técnico Judiciário Escolaridade Nível superior Carreiras Tribunais Lotação Estado do Acre Número de vagas 9 vagas + CR Remuneração de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78 Inscrições de 04/06/2024 a 18/07/2024 Taxa de inscrição de R$ 85,00 a R$ 130,00 Data da prova objetiva 08/12/2024 Clique aqui e veja o edital do concurso TRE Acre 2024!

Concurso Iapen Acre

O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre ofertou 329 vagas para cargos de nível médio e superior. O concurso é organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).