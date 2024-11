Conheça a letra do Hino Oficial de Rio Branco, escolhida em concurso; OUÇA

O Hino Oficial de Rio Branco foi escolhido na última sexta-feira (22) durante a final do concurso que reuniu cinco finalistas. Os vencedores foram Paulo Arantes e Graça Gomes, autores da letra, e Chico Chagas, responsável pela melodia do Hino.

Ao ContilNet, Paulo Arantes contou que foi informado do concurso e o edital, que já determinava como deveria ser a letra. “Isso foi difícil para uma criação poética, mas por outro lado, foi benéfico, porque, na verdade, um hino precisa ter algumas coisas cívicas. Foram dois meses de pesquisa para elaborar essa letra e colocar na melodia”, explicou.

Segundo Paulo, foram feitos vários ensaios com o coral e depois com a banda da Polícia Militar. “Foram vários ensaios até a gente chegar em alguma coisa satisfatória, porque é difícil. Fomos os únicos concorrentes a apresentar um coral, com oito elementos, os outros concorrentes foi cantor solo”, explicou.

Graça Gomes também disse que ficou responsável pelo refrão, mas a montagem foi feita aos poucos. “A gente mudou muita coisa muitas vezes. A gente olhava o edital para ver se a gente tinha colocado tudo que eles estavam pedindo. Esse processo foi bem demorado. O Chico Chagas fez a melodia e a gente foi se inspirando para escrever. Ficou uma letra bem poética”, disse.

A compositora disse ainda que os ensaios foram feitos durante meses com uma equipe de 8 pessoas. “Nossa ideia sempre foi fazer em coro, então buscamos nossos colegas cantores para que pudessem fazer com a gente. No total, foram 8: nosso grande amigo Franklin Pinheiro, Gorete Souza, Maria Rita, Lurdes, Aida, Graça Gomes, Paulo Arantes e Sávio. Nós fizemos ensaios só nós para pegar a melodia e fizemos também um ensaio com a banda da Polícia Militar”, explicou.

Para Graça, a notícia de que venceram o concurso ainda está ‘caindo a ficha’. “A gente entrou para a história. Nosso nome vai ficar na história de Rio Branco. Uma sensação maravilhosa de dever cumprido, de deixar o nome marcado. É uma grande honra poder fazer parte da história da minha cidade”, disse.

Paulo disse ainda o sentimento de vencer o concurso foi a maior sensação de felicidade da vida dele. “Nós entramos na história de Rio Branco. Eu sempre falo que daqui 150 anos nós não vamos mais estar aqui, e quando o hino for apresentado, o nosso nome vai estar lá. Foi uma alegria. A receptividade do público foi muito boa”, finalizou.

Chico Chagas, responsável pela melodia, também contou como se deu o processo criativo para o hino. “Eu fui criado dentro da banda de música, meu pai era da banda da PM, então eu assistia formaturas antes de ir para a aula e depois eu ia para a banda. Isso foi minha infância praticamente toda. Fui criado com músicas do repertório da banda de música, além dos hinos. Eu sou muito familiarizado com a sonoridade da banda de música, porque eu gosto muito. A ideia original da composição da melodia foi toda minha, inclusive os arranjos. Eu diria que o processo não foi tão complicado porque já estou inserido nesse gênero de música”, disse.

O músico disse ainda que foi uma surpresa vencer o concurso. “Foi muito gratificante para mim. Foi uma surpresa agradabilíssima e fiquei muito feliz em cravar meu nome na história da minha terra nata”, finalizou.

CONHEÇA A LETRA:

Hino de Rio Branco

Chico Chagas, Paulo Arantes e Graça Gomes

Abraçado pela mata

Nosso rio viu nascer

Uma Vila encantada

Uma vida a florescer

Luz, a quem vem chegando

Chuva, para o chão brotar

Céu, nos abençoando

Rio Branco é o nosso lar

Capital da natureza

Um sinal, de encanto e sedução

Ela nasceu cercada de belezas

Do estado é o coração

Nossos povos da floresta

Seiva, vida pra ganhar

Algumas noites são de festa

E a sanfona a sanfonar

Refrão –

Seringueiros vão à guerra

Brasileiros com armas na mão

Rio Branco! Nossa terra!

Um sagrado pedaço de chão!

Nossa gente mescla as cores

Sempre um povo tão gentil

Um buquê de muitas flores

Aquarela do Brasil

Nós, somos a história

Lendas, cantos e paixão

Mas, pela sua glória

Rio Branco é inspiração

Hoje é encanto e alegria

Um clarão, na Hiléia tropical

Celebração da vida em harmonia

Na Amazônia ocidental

Gameleira é poesia

Viva, símbolo do amor

Toda frondosa é melodia

Num cenário encantador.

Refrão –

Seringueiros vão à guerra

Brasileiros com armas na mão

Rio Branco! Nossa terra!

Um sagrado pedaço de chão!

Rio Branco! Nossa Terra!

Um sagrado pedaço de chão!

OUÇA: