Corrida do Gefron leva centenas de corredores para as ruas da capital acreana

A capital acreana foi palco de uma corrida que reuniu centenas de servidores da segurança pública do Acre, na manhã deste domingo, 24.

A prova marcou o início das comemorações pelo aniversário de 5 anos do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron/AC), um evento que simbolizou não apenas a celebração, mas também a união e a força da segurança pública no estado.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, ressaltou a importância do Gefron e da confraternização entre os profissionais da segurança.

“O Gefron representa uma resposta estratégica aos desafios que enfrentamos em nossa geografia, onde fazemos fronteira com países conhecidos por atividades ilícitas. Esta corrida é uma oportunidade de confraternização e fortalecimento dos laços entre os membros das forças de segurança, mostrando que estamos juntos na missão de proteger nosso estado”, disse.

Na categoria feminina dos 5 km, o lugar mais alto do pódio foi conquistado por Vânia Pinheiro, veterana na prática de corrida de rua.

Segundo o governo do Acre, a corrida do Gefron não apenas celebrou os 5 anos de existência do grupo, mas também reforçou a importância da integração entre os profissionais de segurança, mostrando que a união é fundamental no enfrentamento dos desafios que o Acre enfrenta.