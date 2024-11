Demi Moore revela distúrbio alimentar após pedirem para ela perder peso

Demi Moore revelou que teve um distúrbio alimentar após lhe pedirem para emagrecer, algo que aconteceu algumas vezes ao longo da carreira em Hollywood.

Em entrevista à Elle, a atriz compartilhou uma experiência em particular que a marcou. Moore disse que foi aconselhada a “perder peso” para um papel.

“Um dos meus produtores me chamou para o canto e me disse isso”, lembrou a publicação, citada pela Hello!.

“Internalizei aquilo. E me levou para um lugar de tortura e agressividade contra mim mesma, de comportamentos extremos, e comecei a colocar quase todo o meu valor no meu corpo parecer de uma certa forma”, revelou.