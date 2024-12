Desavença entre moradores em situação de rua quase termina em morte em Rio Branco

O morador em situação de rua Alex Jhonatan Lima Rocha, de 28 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (30), nas proximidades da Prefeitura de Rio Branco, na Rua Rui Barbosa, região central da cidade.

Segundo informações da polícia, Alex Jhonatan tem uma rixa antiga com outro morador em situação de rua, identificado pelo vulgo “De Menor”. Na noite deste sábado, ambos se encontraram em via pública e começaram a discutir. Com os ânimos exaltados, “De Menor”, de posse de uma faca, desferiu um golpe no abdômen da vítima. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Populares que passavam pelo local ajudaram a vítima e acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco. Após dar entrada na sala de trauma, Alex foi levado diretamente ao centro cirúrgico para os procedimentos necessários.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, colheu informações sobre o ocorrido e iniciou patrulhamento na região em busca do suspeito, mas ele não foi localizado.

O caso será inicialmente investigado pelos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).