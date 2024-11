“Ele era uma pessoa que amava o Acre”, diz Vagner Sales ao receber corpo de Flaviano no aeroporto

O falecimento de Flaviano Melo, presidente estadual do MDB, trouxe profunda consternação ao meio político do Acre. Vagner Sales, ex-deputado e figura histórica do partido, esteve presente no Aeroporto de Rio Branco, aguardando a chegada do corpo de Flaviano, e destacou a relevância do líder para a política local.

“Na verdade, para nós, é um momento de muita tristeza. Eu, que militei na política por 41 anos junto com o Flaviano, fomos dois parceirões de batalhas grandes, e de repente somos surpreendidos com o falecimento dele”, lamentou Vagner.

Sales relembrou a trajetória política de Flaviano Melo, que ocupou os cargos de prefeito, governador, deputado federal e senador. “Ele foi sempre colocado a serviço da população do estado do Acre. Era uma pessoa que amava o Acre e amava aquilo que fazia”, destacou.

A perda, segundo Vagner, deixa um vazio difícil de ser preenchido dentro do MDB. “Flaviano era o esteio número um do nosso partido. Agora, é tocar o partido, unir forças, buscarmos entendimento e nos mantermos no pensamento positivo, como ele nos ensinou. Ele sempre primou pela democracia e pelo trabalho voltado à população.”

Vagner Sales afirmou, ainda, que a morte de Flaviano é uma grande perda não só para o partido, mas para o estado do Acre.

